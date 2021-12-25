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Gündem Çıldır Gölü buzla kaplandı
Gündem

Çıldır Gölü buzla kaplandı

Ardahan ve Kars arasında bulunan Çıldır Gölü, son günlerde yaşanan soğuk havanın etkisiyle Kars bölgesinin ardından Ardahan kısmında da donmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 11:02:00 -
Çıldır Gölü buzla kaplandı

Çıldır Gölü Ardahan kısmında da donmaya başladı

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 24 dereceye kadar düştüğü kentte, gölün Çıldır ilçesi sınırlarındaki yüzeyinin büyük bölümü buzla kaplandı.

Bazı ziyaretçiler, gölün buzlu yüzeyine çıkarak yürüyüş yaptı, buz üstünde oturarak çay içti.

Çıldır'dan gelen Öztürk Durdağı, "Bu anı sabırsızlıkla bekliyorduk. Artık gölümüz dondu, üstüne rahatlıkla çıkabiliyoruz. Biz de bugün çay yaparak bunun keyfini çıkardık." dedi.

Göl kenarındaki Akçakale köyünde balık lokantası işleten Turhan Kılıç da bugünden sonra buzun üstüne rahatlıkla çıkılabileceğini belirterek, yerli ve yabancı turistleri Çıldır'a beklediklerini söyledi.

 

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