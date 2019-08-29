Çıldır Emniyet Son Anda yetişti

Dolandırıcıların oyununa gelen O.A. isimli vatandaşın tün birikiminin yok olması ramak kala Çıldır İlçe Emniyet Amirliği yetişti.

Cep telefonuna gelen arama sonucu kendisi Jandarma komutanı olarak tanıtan kişinin, "Tüm bilgilerin terör örgütünün eline geçti. Seni kurtarmamızın için para göndermelisin" sözlerine inana O. A isimli vatandaş kendisine telefonda söylenenleri harfiyen yerine getiriyordu kiÇıldır İlçe Emniyet Amirliği parayı yatırmadan vatandaşa ulaştı.

Korkutuğu için ne yapacağını şaşıran O.A. evdeki eşinin altınlarını alarak Ardahan’da bir kuyumcuya bozdurdu. Yaklaşık 40 bin liralık tutarı dolandırıcıların hesabına yatırırken kendilerine gelen ihbarı değerlendiren Çıldır İlçe Emniyet Amirliği O.A. yı aramaya başladı. Ardahan ziraat bankasında tam parayı yatırırken O.A. ya ulaştı. Kendisinin dolandırıcıların ağına düştüğünü anlatan Çıldır İlçe Emniyet Amirliği görevlileri parayı kuyumcuya iade ederek altınları da geri alarak O.A. ya teslim etti.

Bütün birikimini son anda kurtaran O.A. "Kendisinin jandarma komutanı olduğunu terör örgütü ile bağlantılı olduğumu ellerinde belgeler olduğunu söyleyen biri ile konuştum. Korktum ne yapacağımı bilemedim bir an önce kurtulayım derken azda bütün birikimimizden oluyorduk. Eşimin altınları bozdurup gönderecek Çıldır İlçe Emniyet Amirliğinde ki görevli abiler yetişti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Herkesin kendilerini arayan kişilere dikkat etmesini ve bu tür olaylarda hemen kolluk kuvvetlerine başvurmaları istiyorum. Ben bir cahillik yaptım, umarım kimse yapmaz" dedi.

Olayın Jandarma bölgesinde yaşanmasından dolayı soruşturması İlçe Jandarma komutanlığı tarafından devam ettirilecek.