Cildiniz sağlığınızdan haber veriyor

BOL BOL SU İÇİN

kadınca.com'un haberine göre, düzenli su tüketimi sadece cildimiz için değil vücudumuz için de büyük önem taşır. Su vücudumuzdan toksin atmanın en kolay ve en önemli yoludur. Günümüzde revaçta olan detoks merkezlerinde müşterilere ilk olarak düzenli su tüketiminin şart koşulması tesadüf değil.Diyet sürecinde toksinlerin ve biriken ödemin atılmasında su büyük önem taşır. Cildinizin sağlıklı görünmesi ve kendini tedavi edebilmesi için her sabah ve akşam mutlaka yüzünüzün su ile temas etmesi gerekiyor. Ayrıca normal bir insanın gün içerisinde 2 litre su tüketmesi gerekmekte yaz aylarında bu miktarın artırılması gerekmektedir. Yaş ilerledikçe cilt elastikiyetini ve nemini kaybeder bu nemin geri kazanılması sadece su ile mümkün olabilmektedir. Bol su içmekle hem derinin nem oranı artar hem de su yolu ile çok sayıda ödem atılarak cildimizi parlak diri ve genç kalır. Su yerine çay kahve meyve suyu gibi sıvıların tüketilmesi cildin su ihtiyacını karşılamayacağı gibi vucudunuzda su kaybına sebep olur.

BOL SEBZE VE MEYVE İLE CİLDİNİZE IŞILTI KATIN

Işıltılı bir cildi herkes hayal eder. Hatta bazen bazı insanların ciltlerinin genetik olarak güzel olduğu kanısı vardır. Oysa araştırmalar bunun tam tersini söylüyor. Bol bol çiğ sebze ve meyveyi posalarıyla birlikte tüketmek gerekli. Pişirilen her sebze besin değerini kaybeder bunun için özellikle taze ıspanak,kereviz,havuç gibi demir gibi sebzeleri pişirmeden tüketmek gerekiyor. Besin düzenine çiğ sebze ve meyveleri eklemek cildinizin parlaklığını ve esnekliğini geri kazandırır. Sebze ve meyvelerin yanı sıra tohumlu yiyecekler kabuklu kuruyemişleri her gün bir avuç kadar tüketmek cildinizin doğal yağlarla beslenmesini sağlar.