Cildim genç görünsün diyenler! Bunu yaparsanız..
Cildinin genç ve sağlıklı görünmesini isteyenler dikkat! Bunun için çok etkili bir yöntem bulunuyor.
Genç ve sağlıklı bir cilt görünümü sağlamak için birçok farklı yöntem vardır. Birçok insan yaşlanma etkilerini ve kırışıklıkları azaltan uygulamaları deniyor. Buz banyosu bu arayışta olanlar için çok etkili bir çözüm yöntemidir.
Doğal bir yöntem olan buz banyosu, cildinizi gençleştirmek, diri tutmak ve yaşlanma belirtilerini azaltmak için güzel bir tercih diyebiliriz.
Kas ağrılarını azaltır
Vücudumuz soğuk suyla temas edince kan damarları daralır ve küçülür. Sudan çıkıldığında ise sıcaklık değişimi, kasların kısa sürede yeniden açılmasına neden olur.
Kan damarlarının bu şekilde kısa sürede genişlemesi kasların ihtiyacı olan oksijeni sağlayarak ağrıların hafiflemesini sağlar.
Ruh sağlığına faydalıdır
Buz banyosu yapanlar ilk denemenin acı hissettirici olduğunu söyleseler de, buz banyosunun zihin sağlığına iyi geldiğine yönelik kanıtlanmış bilimsel veriler bulunuyor.
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Uyku kalitesini arttırır
Sinir sisteminde etkili olan buz banyosu vücudu dinçleştirir, bununla beraber uyku kalitesini de arttırır.
Yaralanma riskini azaltır
Yaralanma riskini azaltması da profesyonel sporcuların tercih etme nedenlerinden biridir. Kas ağrılarının şiddetini azaltarak iyileşmeye etkisi olan soğuk su, sporcuların bir sonraki antrenmanlarına hazırlık aşamasıdır.
Dikkat! Buz banyosunun riskleri
Birçok faydası bulunan buz banyosu ilk defa deneyecekler için çok risklidir. Buz banyosunda 10 dakikadan fazla kalmak hipotermi ve donma riski taşır.
Ciddi rahatsızlığı olanlar doktor bilgisinde hareket etmelidir.
Cildiniz aşırı soğuğa tepki olarak renk değişimleri gösteriyorsa soğuk sudan çıkmanız gerekir.