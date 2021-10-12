Cildi daha hızlı yaşlandıran gıdalar

Cildimiz en fazla göze çarpan ve dış etkenlere maruz kalan organımızdır. Hepimiz güzel ve genç görünmek isteriz. Genetik durumumuz, yaşam şeklimiz ve aldığımız besinler gibi birçok etken cildimizin görünümünü değiştirir. Eğer beslenmemize dikkat edersek cildimizin sağlıklı ve güzel olmasını sağlayabiliriz. Bazı yiyecekler var ki cildimizi yaşlandırdığı gibi kötü bir görünümde sağlar. Uzmanlar yaptıkları araştırmalarda beslenme tarzının genel sağlık kadar cilt için de önemli olduğunu belirterek, kırışıkları tetikleyen gıdalar olduğunu belirtiyor.

İşte cildi yaşlandıran ve kesinlikle uzak durmanız gereken besinler;

Kahve

Kahve, idrar söktürücü özelliğe sahip olduğu için vücudunuzdaki sıvının aşırı derecede boşaltımına ve cildinizin susuz kalmasına neden olabilir.

Şeker

Çok fazla şeker tüketmek, vücudunuzun glikasyon sürecini hızlandırmasına sebep olur. Bu süreç, cildinizin sıkı olmasını sağlayan kolajenlere zarar verir ve kırışıklık yapar.

Trans yağ

Fast food ürünleri, yağda kızartılmış yiyecekler ve tüm abur cuburlarda bulunan trans yağları kalbinizin en büyük düşmanıdır. Bu da kan dolaşımını zayıflatarak erken yaşlanmaya ve kırışıklığa yol açar.

Baharatlı yiyecekler

Acı ve baharatlı yiyecekler, kan damarlarını genişleteceği için cildinizin kızarmasına, lekelenmesine neden olur.

Tuz

Fazla tuz tüketimi de vücudunuzun susuz kalmasına neden olur. Bu da cildinizin kırışmasına yol açar ve dolayısıyla daha hızlı yaşlanmanızı sağlar.

Beyaz un

Rafine edilmiş karbonhidratlar kan şekerinizin yükselmesine sebep olur. Bu da insülin seviyesini artırır ve cildinizde iltihaplanmaya yol açar.

Kızartılmış fast food ürünleri

Her türlü kızartma cildin en büyük düşmanlarındandır. Cildi yıpratır ve aşırı miktarda yağ olduğundan cildin erken yaşlanmasına neden olur.

İşlenmiş et

Çoğu işlenmiş et ürününde koruyucu maddeler ve sülfit bulunur. Bu da iltihaplanmasına neden olmaktadır.

Alkol

Alkol, su kaybına neden olur. alkol tüketmek yaşlanmayı hızlandırır. Hücre yenilenmesi için esas olan A vitamini kaybı da oluşturur.

Asitli içecekler

İçinde çok fazla şeker ve asit bulunan bu içecekler lekelenme yapabilir.

Yazımızda bahsettiğimiz besinleri daha az tüketerek cildinizin daha genç ve sağlıklı görünmesini sağlayabilirsiniz.