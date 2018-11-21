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Cilde sürülmemesi gerekenler

Cilt vücudumuzun en hassas kısımlarından biridir. O yüzden daha fazla dikkatli olmak gerekir. İşte yüze sürülmemesi gerekenler…

21 Kasım 2018 Çarşamba 22:20
Cilde sürülmemesi gerekenler

MAYONEZ

Saçınız için oldukça iyi bir nemlendirici olsa da yüzünüz için tam bir felakettir. Yoğun ve yağlı tabaka gözenekleri tıkar ve sivilcelenmeye sebep olur. Uzak durun!

SAÇ SPREYİ

Saçınız için vazgeçilmez bir ürün ise, saç spreyinin yüzünüzle direk temasından kaçındığınıza emin olmanız şart. Cildinizdeki gözenekleri tıkar ve tahrişe sebep olur. Makyajınızı sabitlemek için kullanmak mı? Asla! 

VÜCUT NEMLENDİRİCİSİ YA DA KREMİ

Yüzünüzün cildi, vücudunuzun geri kalanına göre çok daha hassastır, o yüzden de nazik davranmanız gerekir. Yüz kreminiz bu hassasiyete uygun ve özel olmalıdır, herhangi biri nemlendiriciyi yüzünüze süremezsiniz.

LİMON

2 civarında pH derecesine sahiptir. Yani eğer cildiniz ile temas ederse, cildinizin doğal dengesini bozacaktır. Üstelik güneş ışığına çıkarsanız cildinizde tahrişe, hatta kimyasal yanıklara sebep olabilir. 

SICAK SU

Arada sırada, hızla alınan sıcak bir duş problem yaratmayabilir ama yüzünüzü sıcak su ile yıkamanız kurumasına ve pul pul dökülmesine sebep olur. Sıcak su cildinizin doğal yağ dengesini bozar.

 

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 22:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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