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Aktüel Çıktığı ceviz ağacında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Aktüel

Çıktığı ceviz ağacında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-14 11:41:07 -
Çıktığı ceviz ağacında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ceviz toplamak için çıktığı ağaçta kalp krizi geçiren ve yere düşen kişi yaşamını yitirdi.

Üzümlü Mahallesi'ndeki gölet yakınlarındaki bahçesinde bulunan ceviz ağacına çıkan 65 yaşındaki İbrahim Sarunay, bu sırada kalp krizi geçirdi.

Ağaçtan yere düşen Sarunay'ı gören eşi, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Sarunay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acı haberi geldikleri acil serviste alan Sarunay'ın yakınları büyük üzüntü yaşadı.

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