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Çikolatanın zararları nelerdir?

Çikolata bir çoğumuzun bildiği üzere son derece yararlı bir yiyecektir. Ancak fazla tükettiğimiz takdirde çikolatanın yararları ve verdiği hazzın size geri dönüşü pek hoşunuza gitmeyecektir.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 13:25
Çikolatanın zararları nelerdir?

Çikolata yüksek kalori içeren bir yiyecek olduğu için kilo almanıza sebep olmaktadır. Bitter ve sade çikolata dışında özellikle fındıklı, fıstıklı ve özel aroma içeren çikolatalar sizin daha hızlı kilo almanıza neden olur. Daha çok çikolata tutkunu bayanların hoşuna gitmeyen bu durum yeme miktarını azaltmanız için önemli bir etmendir.

Çikolata dişlerinizin çürümesine sebep olur. Çocuklardan alışkın olduğumuz bu durum her ne kadar sizde onlar kadar etkili olmasa da çürümeyi hızlandırır. Tabii ki bu durumu dişlerinizi fırçalayarak bir nebze hafifletebilirsiniz.

Çikolataya alerjisi olanlar için bu besin, tüketildikten sonra vücutta reaksiyonlara neden olabilmektedir. Kaşıntı, kızarıklık ve morarma görülebilecek etkilerin başındadır.

Migren hastalığı bulunan kişilerin bildiği üzere çikolata, içerdiği besinlerden ötürü migrene bağlı ağrıları tetikler ve şiddetlendirir.

Çikolata fazla tüketildiği takdirde beyni uyuşturarak vücut fonksiyonlarının yavaşlatmaktadır.

Çikolata, sürekli olarak tüketildiği takdirde bağımlılık aşamasına kadar uzanan bir süreci yaşamanıza sebep olabilmektedir. Hiç şüphesiz çikolatanın en dikkate alınması gereken zararlarından birisi olan bu durum sizi sürekli olarak çikolata yemeye sevk edebilir ve çikolata yemeyi bir ihtiyaç olarak hissedebilirsiniz.

Bağımlılık yapmasının sebebi ise çikolatanın mutluluk hormonunu salgılamayı tetikleyerek size haz vermesi sonrasında bu hazzı devam ettirmeye ihtiyaç duymanızdır.

Hepimiz için (kararında tüketildiği takdirde) birçok yararı bulunan çikolata, fazla tüketildiği takdirde vücudumuza son derece zararı olan bir besin olarak karşımıza çıkmaktadır. Çikolata yemekten vazgeçmeyin ama miktarını da ayarlamayı unutmayın.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 13:25
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