Çikolatalı tartolet tarifi

Minik görüntüsü ve bir o kadar zıt doyuruculuğuyla bol çikolatalı pratik tartoletler... Tartlar yıllardır hayatımızda, son zamanlarda gerek sunumları, gerekse malzemelerinin bol olmasından kaynaklı, tartoletler tercih ediliyor. Peki ama bu tartolet nasıl yapılır? Çikolatalı tartoletin malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

Bu tarifi dilerseniz büyük bir tart olarak da deneyebilirsiniz. Tart kalıplarınız mevcut değilse, kağıt kek kalıplarıyla da yapmanız mümkün. Dilerseniz sizin için haberin iç kısımlarına yerleştirdiğimiz farklı tartları ya da tuzlu tartoletleri de bu kalıplarda deneyebilirsiniz.

Çikolata severlerin hayalini süsleyen rüya tart

Malzemeler

Tart için;

1 yumurta

125 gr tereyağı

yarım çay bardağı sıvıyağ

1 çay bardağı pudra şekeri

1 paket vanilya

3 yemek kaşığı kakao

Aldığı kadar un

İçi için;

100 gr bitter çikolata

100 gr sütlü çikolata

yarım paket sıvı krema

Kızılcık reçeli

Üzeri için;

Mevsim meyveleri

Krem dokusuyla çikolatanın keyfine varacağınız tart tarifi

Oda sıcaklığında olan tereyağını bir kap içerisine alın. Üzerine malzemeleri ilave edin.

Unu dikkatli bir vaziyette ekleyin. Elinize yapışmayan yumuşacık bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Bir kenarda çikolataları benmari usulü eritin.

Tart hamurundan bezeler yapın. Kalıplarınızı yağlayıp, içerisine hamuru eşit yayacak şekilde bastırın.

Kenarlarının çok ince olmamasına özen gösterin. Hepsinin aynı kalınlıkta olması, yanma ya da pişmeme gibi sorunların ortadan kalkmasını sağlayacaktır.

Tartlarınızın ortasına çatal ile delikler açın.

170 derecelik fırında hafif renk alıncaya kadar pişirin.

Benmari usulü erittiğiniz çikolataları alıp, ilk sıcağının çıkması için bir süre karıştırın. İçerisine kremayı ilave edin. Krema kullanmak istemeyenler, süt, tereyağı ve bir miktar şekerle de aynı kıvamı tutturabilirler.

Hazırladığınız tartın içerisine bir çay kaşığı kadar kızılcık reçeli ve üzerine de çikolata sosundan ilave edin ve kenara alın.

Şimdiden afiyet olsun...

Peynir ve köz biberli pratik tart