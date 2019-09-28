Çikolatalı kruvasan tarifi

Tadı damaklarda kalacak enfes bir lezzet. Yumuşacık ve kat kat hamuru, çıtırtılı kabuğu ve içindeki çikolatasıyla enfes bir tarifi sizler için derledik. Peki ama çikolatalı kruvasan nasıl yapılır? Kruvasan malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

Adına sıkça rastladığımız tarifi, en güzel şekli ve kesin tutacak kıvamı ile yazdık. Dilerseniz aynı tarifle tuzlu poğaçalar yapabilirsiniz. Kıymalı, peynirli ve ıspanaklı kruvasanları da aynı malzemelerle uygulayabilirsiniz.

Malzemeler

1 su bardağı su

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta (1 tanesinin sarısı üzeri için ayrılacak)

3 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya

6,5 - 7 su bardağı un

Katlar için;

oda ısısında tereyağı

Arası için;

Üzeri için;

1 adet ayrılan yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı pekmez

Öncelikle mayayı şeker ile aktive edin ve sıvı malzemeleri bir araya getirin. Isı değişimi oluşturmadan hepsini çatal yardımıyla aynı kıvama getirmeye çalışın.

Ardından içerisine unu ilave etmeye başlayın ve toparlanmaya başladığı esnada tuzu içerisine ilave edin. Hafif yapışkan bir hamur elde ettiğinizde 8-12 dakika kadar yoğurun ve dinlenmesi için bir kenara alın.

30 dakika mayalanan hamuru 3 eşit parçaya bölün. Her bir bezeden 6 adet beze elde edin ve hafif unlayarak açın. Aralarına oda ısısında erimiş tereyağını sürerek, üstü yağlanmayacak şekilde, 6 kat yapın. Bir süre dinlendirin.

Dinlenmiş hamuru ince açın ve üçgen şekilde kesin. Arasına sürülebilir çikolatayı sürüp, yuvarlayın.

30-45 dakika kadar dinlendirip, üzerine yumurta sarısı, sıvıyağ ve pekmez karışımını sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

Şimdiden afiyet olsun...