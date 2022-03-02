Çikolatalı çörek tarifi nasıl yapılır? Çikolatalı-çelenk çörek tarifi

Çikolatalı çörek tarifi

Çikolatalı çörek malzemeler

1 su bardağı ılık süt

1 çay bardağı toz şeker

1 paket instant maya

1 çay bardağı erimiş tereyağı

3,5 su bardağı un

1 paket vanilya

İçi için;

Sürülebilir çikolata

1 çay bardağı kıyılmış fındık

Üzeri için;

1 yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı süt

Susam

Çikolatalı çörek nasıl yapılır?

İlk olarak hamur malzemeleri ile yumuşak ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Üzerini kapatıp 1 saat kadar mayalanmaya bırakın. Hamuru hazırladıktan sonra 34 x 40 ölçüsünde dikdörtgen şekilde açın. Hamuru şeritler halinde 10 cm uzunluğunda kesin. Kesik atılan kısma sürülebilir çikolata sürün. 1 çay bardağı kadar da kıyılmış fındık için serpiştirin. Daha sonra rulo şeklinde sarıp kesik kısımları da tek tek kapatın. Ardından büyük simit şekline getirip yağlı kağıt serili tepsiye alın. Üzeri için 1 yumurta sarısı ile 1 tatlı kaşığı sütü karıştırıp fırçayla sürün. En son susam serpiştirin ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişirin.