Çikolata ve fıstık ezmeli dondurulmuş pasta

Çocukların bile kolaylıkla yapabileceği, yaparken yememek için kendinizi zor tutacağınız buz gibi bir tarife hazır mısınız?

Fırın kullanmadan yapılabilen bu pasta, görüntüsüyle ve tadıyla misafirlerinizi mest edecek. Size de şipşak bir pasta yapıp, afiyetle yemesi kalır.

Malzemeler

1 paket labne peyniri (200 gr)

1 çay bardağı fıstık ezmesi

1 çay kaşığı vanilya özü

1 su bardağı krema

150 gr çikolata

Arası için;

kakaolu bisküvi

2 yemek kaşığı süt

1 tatlı kaşığı tereyağı

Üzeri için;

çikolata parçaları

Yapılışı

Soğuk krem peynirini mikserinizle 20-25 dakika kadar çırpın. Üzerine fıstık ezmesini ekleyerek çırpmaya devam edin. Bu işlemi stand mikserinde yapmanızda fayda var. Aynı devirle, pürüzsüz ve homojen bir kıvam alana kadar çırpın.

Bir kenarda kremayı çırpıp kıvam aldırın. Ardından mikserle .ırptığınız karışıma, kremayı yavaş yavaş ekleyin.

Benmari usulü eritilmiş çikolatayı ekleyerek çırpmaya devam edin.

Ardından pudra şekeri ve vanilya özünü karışıma katın. Eğer vanilya özü kullanmak istemiyorsanız, 2 paket vanilin de kullanabilirsiniz.

En yüksek derecede kıvamı değişinceye kadar çırpmaya devam edin. İşlem bittikten sonra dolapta dinlendirin.

Kakaolu bisküvileri, içerisindeki kremalı kısımlarıyla birlikte mikserden geçirerek toz haline getirin. Dilerseniz sade bisküvi de kullanabilirsiniz.

Tereyağı ve sütü de ekleyerek kıvam almasını sağlayın. Bir kenarda birleştirmeden önce dinlendirin.

Geniş ve derin bir kap ya da kek kalıbı içerisinde bütün malzemeleri birleştirin.

Tabana bisküvili karışımı, üzerine de fıstık ezmeli karışımı dökerek, katlarınızı oluşturun.

Buzdolabında 4-5 saat kadar dinlendirip dondurarak tüketebilirsiniz.