0553 313 94 23

Çikolata ve fıstık ezmeli dondurulmuş pasta

Sosyal medyada yavaş yavaş kendini tanıtan ve izlerken yemek için can attığınız o buz gibi pastanın tarifini sizler için derledik

15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:30
Çikolata ve fıstık ezmeli dondurulmuş pasta

Çocukların bile kolaylıkla yapabileceği, yaparken yememek için kendinizi zor tutacağınız buz gibi bir tarife hazır mısınız?

Fırın kullanmadan yapılabilen bu pasta, görüntüsüyle ve tadıyla misafirlerinizi mest edecek. Size de şipşak bir pasta yapıp, afiyetle yemesi kalır.

Malzemeler

  • 1 paket labne peyniri (200 gr)
  • 1 çay bardağı fıstık ezmesi
  • 1 çay kaşığı vanilya özü 
  • 1 su bardağı krema 
  • 150 gr çikolata

Arası için;

  • kakaolu bisküvi 
  • 2 yemek kaşığı süt
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı

Üzeri için;

  • çikolata parçaları

Yapılışı

Soğuk krem peynirini mikserinizle 20-25 dakika kadar çırpın. Üzerine fıstık ezmesini ekleyerek çırpmaya devam edin. Bu işlemi stand mikserinde yapmanızda fayda var. Aynı devirle, pürüzsüz ve homojen bir kıvam alana kadar çırpın.

Bir kenarda kremayı çırpıp kıvam aldırın. Ardından mikserle .ırptığınız karışıma, kremayı yavaş yavaş ekleyin.

Benmari usulü eritilmiş çikolatayı ekleyerek çırpmaya devam edin.

Ardından pudra şekeri ve vanilya özünü karışıma katın. Eğer vanilya özü kullanmak istemiyorsanız, 2 paket vanilin de kullanabilirsiniz.

En yüksek derecede kıvamı değişinceye kadar çırpmaya devam edin. İşlem bittikten sonra dolapta dinlendirin.

Kakaolu bisküvileri, içerisindeki kremalı kısımlarıyla birlikte mikserden geçirerek toz haline getirin. Dilerseniz sade bisküvi de kullanabilirsiniz.

Tereyağı ve sütü de ekleyerek kıvam almasını sağlayın. Bir kenarda birleştirmeden önce dinlendirin.

Geniş ve derin bir kap ya da kek kalıbı içerisinde bütün malzemeleri birleştirin. 

Tabana bisküvili karışımı, üzerine de fıstık ezmeli karışımı dökerek, katlarınızı oluşturun. 

Buzdolabında 4-5 saat kadar dinlendirip dondurarak tüketebilirsiniz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 20:32
  1. Çikolata ve fıstık ezmeli dondurulmuş pasta
  2. dondurulmuş pasta
  3. pasta
  4. pasta yapımı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ürdün'de Maarif Öğrenci Yurdu törenle açıldı
    1. Ürdün'de Maarif Öğrenci Yurdu törenle..
    2. Erdoğan: "O karanlık gecedeki ezan ve..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ruhlarını..
    4. Erdoğan: "Bizler milletçe, vatanımıza,..
    5. Erdoğan: "Hiçbir ihanet şebekesi,..
    6. Engin Özkoç kimdir? Engin Özkoç CHP..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir darbe,..
    8. Erdoğan: "Önceki darbelerde milli..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet sokakta..
    10. AB'den skandal Türkiye kararı!..
    11. Atatürk Havalimanı’nda "15 Temmuz..
    12. Erdoğan: "O gece dünyaya örnek teşkil..
    13. Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
    14. "Vatandaşlarımız vatan nasıl..
    15. Stadyumda korkutan yangın
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Peygamber..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz'da,..
    18. İstanbul'da "15 Temmuz Demokrasi ve..
    19. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    20. Çatalhöyük, Alacahöyük nerededir? KPSS..
    21. Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları..
    22. "15 Temmuz gecesi millet bu kapıyı..
    23. İzmir'de "Demokrasi Yürüyüşü"
    24. İtalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    25. Samsun 15 Temmuz şehitleri için yürüdü
    26. Atatürk Havalimanı'nda büyük buluşma!..
    27. Fatsa’da trafik kazası: 1 yaralı
    28. Rusya'dan AB'nin INF açıklamasına tepki
    29. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    30. Ahlatlı şehidin anısına bayrak dikildi
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”