Çikolata Şurubu tarifi, nasıl yapılır?
Siz ve çocuklarınız çikolatalı süt seviyorsa veya tatlılarınızda çikolata kullanmayı seviyorsanız Çikolata Şurubunu kendiniz evde yapabilirsiniz.
Siz ve çocuklarınız çikolatalı süt seviyorsa veya tatlılarınızda çikolata kullanmayı seviyorsanız Çikolata Şurubunu kendiniz evde yapabilirsiniz. İşte Çikolata Şurubu tarifi.
Malzemeler
- 1/2 bardak şekeri
- 3/4 fincan şekersiz kakao tozu
- 1 bardak su
- Bir tutam tuz
- 1 tatlı kaşığı vanilya
Ev yapımı çikolata tarifi
Küçük bir tencerede şeker, kakao ve tuz ekleyin. Yavaşça çırpın. Suyu ekledikten sonra karışımı kaynatmaya başlayın. Kaynama sırasında sürekli karıştırmayı unutmayın ve 1 dk. kaynatın. Ateşten alın ve vanilyayı ekleyin. Çikolata şurubunuz hazır. Buzdolabında saklayabilirsiniz.