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Kadın - Aile Çikolata Şurubu tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Çikolata Şurubu tarifi, nasıl yapılır?

Siz ve çocuklarınız çikolatalı süt seviyorsa veya tatlılarınızda çikolata kullanmayı seviyorsanız Çikolata Şurubunu kendiniz evde yapabilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 13:08:00 -
Çikolata Şurubu tarifi, nasıl yapılır?

Siz ve çocuklarınız çikolatalı süt seviyorsa veya tatlılarınızda çikolata kullanmayı seviyorsanız Çikolata Şurubunu kendiniz evde yapabilirsiniz. İşte Çikolata Şurubu tarifi.

Malzemeler

  • 1/2 bardak şekeri
  • 3/4 fincan şekersiz kakao tozu
  • 1 bardak su
  • Bir tutam tuz
  • 1 tatlı kaşığı vanilya

Ev yapımı çikolata tarifi

Küçük bir tencerede şeker, kakao ve tuz ekleyin. Yavaşça çırpın. Suyu ekledikten sonra karışımı kaynatmaya başlayın. Kaynama sırasında sürekli karıştırmayı unutmayın ve 1 dk. kaynatın. Ateşten alın ve vanilyayı ekleyin. Çikolata şurubunuz hazır. Buzdolabında saklayabilirsiniz.

 

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