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Çikolata soslu ıslak kek tarifi

Çikolata ve ıslak kek severlerin ortak noktası olan bu kekin tarifini sizler için derledik. Islak kek nasıl yapılır? Çikolatalı ıslak kek nasıl yapılır? İşte detaylar...

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:39
Çikolata soslu ıslak kek tarifi

Çikolata ve ıslak kek severlerin ortak noktası olan bu kekin tarifini sizler için derledik. Islak kek nasıl yapılır? Çikolatalı ıslak kek nasıl yapılır? İşte detaylar...

Yapımı çok basit ve lezzeti harika olan bu keki denedikten sonra vazgeçemeyeceksiniz. Dilerseniz meyvelerle servis edebileceğiniz enfes bir tarif.

Malzemeler

  • 3 adet yumurta
  • 2 su bardağı un
  • 1,5 su bardağı şeker
  • 1,5 su bardağı süt
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 paket kakao 
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya

Islatmak için;

  • Kek içerisinden bir bardak sos alın.
  • yarım çay bardağı süt

Üzeri için;

  • 300 bitter çikolata
  • 100 gr sütlü çikolata
  • 3 yemek kaşığı  krema

Yumurta ve şekeri güzelce çırpın. Sütü yağı ve kakaoyu ekledikten sonra harç içerisinden bir bardak alarak kenara ayırın.

Kalan harca unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyerek tepsiye dökün.

180 derecelik fırında pişirin. Kek ilk sıcaklığını attıktan sonra üzerine kenarda bekletilen sos ve süt karıştırılarak dökün.

Üzeri için; benmari usulü, çikolataları ısıttıktan sonra, ocaktan alıp, karıştırarak kremayı ilave edin.

Kek tamamen soğuduktan sonra üzerine çikolata sosunu döküp, servis edin. 

Şimdiden afiyet olsun...

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:39
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