Çikolata severlerin hayalini süsleyen rüya tart

Yumuşacık dokusu, şekerli gövdesi ve kremşanti bitişiyle hayallerinizdeki o tartı bulduk ve sizlere sunuyoruz. Deneyenlerin birkaç tabak daha yediği o tatlıyı derledik.

Haberimizi dikkatle okuyun!

Malzemeler

Tabanı için;

1,5 paket kremalı kakaolu bisküvi

1 tatlı kaşığı oda sıcaklığında tereyağı

3 yemek kaşığı süt

3-4 yemek kaşığı şeker

Kreması için;

1 litre süt

2 yumurta sarısı

1,5 yemek kaşığı nişasta

1,5 yemek kaşığı pirinç unu

1 yemek kaşığı un

1 paket kare bitter çikolata

1,5 çay bardağı şeker

vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için;

Sıvı krema

Öncelikle bisküvileri blenderda toz haline getirin. Ardından içerisine tereyağı, süt ve şekeri ilave edin.

Ardından dilediğiniz yuvarlak bir kalıbın tabanına bu harcı serin. Üzerine baskı uygualayrak, iyice birbiri içerisine girmesini sağlayın.

Derin bir tencerede nişasta, pirinç unu, yumurta sarısı, şeker ve sütü birleştirerek ocağa alın. Muhallebi kıvamına gelene kadar çırparak karıştırmaya devam edin.

Ocaktan aldıktan sonra, ilk sıcağını çırparak çıkarın. 2 dakika sonra üzerine çikolataları küçük parçalara bölerek ekleyin ve karıştırın. Ardından tereyağını ve vanilyayı ilave edin.

Pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar çırpın. Hafif ılındığında, kabuklanmadan hemen hazırladığınız bisküvi tabanının üzerine boşaltın.

Streç filmi üzerine yapışacak şekilde sarın ve dolapta 8 saat kadar bekletin. Bu uygulama, üzerinin kabuk tutmasını engelleyip, yumuşaklığını içeride koruması için yapılan bir yöntemdir.

Dolaptan çıkardıktan sonra, kremayı bir miktar şekerle çırpıp üzerine sürün ve 2 saat kadar tekrar dinlendirin. Dilerseniz üzerine hazır soslar ya da kremşantide kullanabilirsiniz.

Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...