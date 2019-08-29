Çıkmaz’dan 30 Ağustos mesajı

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Büyük Taarruz’un 97. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Zafer Bayramımızı coşku ile kutluyoruz" dedi.

Başkan Çıkmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Çıkmaz mesajında, ordumuzun 30 Ağustos 1922’de emsalsiz bir kahramanlık destanı yazdığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bağımsızlığa olan inancımızı ve hür yaşama azmimizi tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 97. yıldönümünü kutlamanın büyük gurur ve sevincini yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün komutanlığında yapılan Büyük Taarruz’la milletimizin makus talihi değişmiş, vatan toprakları düşmanlardan temizlenmiştir. Zafer Bayramımızın 97. yıldönümünde başta Atatürk olmak üzere, vatan savunmasında gözlerini kırpmadan canlarını veren tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anar, şükranlarımızı sunarım."