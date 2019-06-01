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"Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz"

- Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın:"(Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası) Gençlerimiz bizler için çok önemli. Buradan çıkacak güreşçilerimiz bizleri ilerleyen yıllarda Olimpiyatlarda temsil edecekler

01 Haziran 2019 Cumartesi 14:06
"Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz"


İSTANBUL (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, İspanya'da gerçekleştirilecek Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda elde edecekleri başarılarla son dönemdeki çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi.

İspanya'da gerçekleştirilecek şampiyona öncesinde federasyonun internet sitesine açıklamalarda bulunan Aydın, "Geçtiğimiz yıl İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonasında sporcularımız 13 madalya kazanmıştı. İspanya'ya madalya sayımızı artırmak için gidiyoruz. Gençlerimiz bizler için çok önemli. Buradan çıkacak güreşçilerimiz bizleri ilerleyen yıllarda olimpiyatlarda temsil edecekler. O yüzden katıldıkları uluslararası şampiyonalarda elde edecekleri başarılar ve deneyim çok önemli." ifadelerini kullandı.

Bu yıl tüm yaş kategorilerindeki şampiyonalarda tarihi başarılar aldıklarını kaydeden Aydın, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hep söyledik. Tek bir hedefimiz var oda Ata sporumuz olan Türk güreşini dünyanın zirvesine taşımak. Bu doğrultuda tüm yaş kategorileri için son derece titiz bir şekilde çalışıyoruz. Her sene üzerine koyarak ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


- Türkiye 30 sporcuyla mücadele edecek


Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası, 3-9 Haziran tarihlerinde Pontevedra kentinde gerçekleştirilecek.

Organizasyon erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda 10'ar sıklette yapılacak. Türkiye, İspanya'daki organizasyonda 30 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

Milli takımda yer alan güreşçiler şunlar:


- Grekoromen

55 kilo: Mükremin Aktaş

60 kilo: Ömer Biçici

63 kilo: Abdullah Toprak

67 kilo: Abdulsamet Başar

72 kilo: İsmail Gün

77 kilo: Abdurahman Kalkan

82 kilo: Doğan Kaya

87 kilo: Bedirhan Tan

97 kilo: Beytullah Kayışdağ

130 kilo: Muhammet Hamza Bakır


- Erkekler serbest stil


57 kilo: Ahmet Duman

61 kilo: Hamza Alaca

65 kilo: Ahmet Salim Yiğit

70 kilo: Ömer Faruk Çayır

74 kilo: Abdulvasi Balta

79 kilo: Ahmet Batuhan Kış

86 kilo: Mert Çıkmaz

92 kilo: Polat Polatçı

97 kilo: Feyzullah Aktürk

125 kilo: Paşa Ekrem Karabulut


- Kadınlar


50 kilo: Zehra Demirhan

53 kilo: Zeynep Yetgil

55 kilo: Elvira Kamaloğlu

57 kilo: Özge Fındıkçı

59 kilo: Nurife Duman

62 kilo: Gamze Nur Adakan

65 kilo: Aslı Demir

68 kilo: Kadriye Aksoy

72 kilo: Merve Pul

76 kilo: Mehtap Gültekin



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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 14:06
  1. Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası
  2. Güreş
  3. Musa Aydın

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