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Gündem Çıkart başındaki o örtüyü saygısız! Bu rezalete bir "dur" diyecek yok mu?
Gündem

Çıkart başındaki o örtüyü saygısız! Bu rezalete bir "dur" diyecek yok mu?

"Allah akıl fikir versin" dedirten dansları, ne anlatmaya çalıştığı belli olmayan videoları ile bir anda sosyal medyada kendisine yer bulan Esra Rabia Ünal, bu kez kantarın topuzunu iyice kaçırdı. Sözde tesettürlü kıyafetleri tercih eden ve başörtüsü takan Ünal'ın son paylaşımı isyan ettirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 13:28:00 - 2022-11-01 13:45:53
Çıkart başındaki o örtüyü saygısız! Bu rezalete bir "dur" diyecek yok mu?

"Allah akıl fikir versin" dedirten dansları, ne anlatmaya çalıştığı belli olmayan videoları ile bir anda sosyal medyada kendisine yer bulan Esra Rabia Ünal, bu kez kantarın topuzunu iyice kaçırdı. Sözde tesettürlü kıyafetleri tercih eden ve başörtüsü takan Ünal'ın son paylaşımı isyan ettirdi.

Daracık taytıyla müstehcen hareketler yapan sözde fenomene takipçileri "Artık başörtüsünü daha fazla kirletme" tepkisini gösterdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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