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Çıkan yangında oğlu içeride mahsur kalan anne sinir krizi geçirdi

İstanbul Beşiktaş’ta bir apartmanda çıkan yangında oğlu içeride mahsur kalan anne sinir krizi geçirdi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangında can kaybı olmazken, büyük panik yaşandı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 14:32
Çıkan yangında oğlu içeride mahsur kalan anne sinir krizi geçirdi

İddialara göre, saat 12.00 sıralarında Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4. katında elektrikli şofbenin patlaması üzerine yangın çıktı. Patlama sesiyle daire içerisinde bulunan çift panikle kendilerini dışarı attı. Ancak odasında bulunan oğulları dairenin dumanla kaplanması nedeniyle içeride mahsur kaldı. Apartmandan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, içeride mahsur kalan genci kurtarmak için çalışma başlattı. Yangının olduğu kata itfaiye sepetiyle çıkan ekipler, daire içinde mahsur kalan gence ulaştı. Sepet yardımıyla aşağı indirilen gence ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kontrollerde gencin dumandan etkilendiği ancak sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

FENALIK GEÇİRDİ

İtfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirilen kurtarma çalışmalarını izleyen anne ise gözyaşlarına hakim olamadı. Büyük bir endişeyle çalışmaları takip eden anne kısa süreli fenalık geçirdi. Fenalaşan anne sağlık ekiplerinin yardımıyla sakinleştirildi. Maddi hasarın meydana geldiği ve paniğin yaşandığı yangında yaralanan olmadı.

 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 14:32
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  2. beşiktaş
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