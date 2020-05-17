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Çıkan yangın lokantayı küle çevirdi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bulunan bir lokantada bilinmeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın iş yerini küle çevirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 16:15:17 -
Çıkan yangın lokantayı küle çevirdi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bulunan bir lokantada bilinmeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın iş yerini küle çevirdi.


Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçe merkezinde bulunan bir lokantada bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekipleri aynı zamanda alevler arasında kalan 4 adet mutfak tüpü ve 2 adet piknik tüpü olmak üzere toplam 6 tüp patlamadan çıkarılarak soğutuldu. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yeri kullanılamaz hale geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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