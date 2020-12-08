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Gündem Çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Gündem

Çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş’ta bir grup genç arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 02:52:00 -
Çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu İlçesi Namık Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede buluşan bir grup gencin başlattığı tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında üzerindeki tüfekle 3 kişiye ateş açan M.K., olay yerinden kaçtı.

Av tüfeğinden çıkan saçmalardan yaralanan 3 genç 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olaydan sonra kaçan M.K, kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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