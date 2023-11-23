Çıkacak sonuç merak ediliyor! Öğrenci ve veliler dikkat anket açıldı

Son yıllarda eğitim-öğretim yılı içerisinde iki ara tatil uygulanıyor. İlk ara tatil kasım ayında ikincisi ise nisan ayında yapılıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında ara tatilin kaldırılacağı yönünde söylentiler bulunuyor. Konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ara tatille ilgili bir anket hazırladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ara tatil değerlendirme anketi hazırlandı. Öğretmen, öğrenci ve velilerin Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden katılabildikleri ankette, kasım ara tatilin değerlendirilmesine yönelik sorular yer alıyor.

Anketlerle, bir dönemde iki defa gerçekleşen ara tatillerin devam edip etmemesine yönelik bir karara varılması bekleniyor.

Ara tatil anketine nasıl katılım sağlanır?

Ara tatil anketine katılmak için veri.meb.gov.tr adresine gitmeniz ve 'Ara Tatil Uygulamasına İlişkin İzleme ve Değerlendirme Çalışması - Öğretmen Anketi' kısmına tıklamanız gerekiyor. Ardından MEBBİS sistemine giriş yaparak oy kullanabilirsiniz.



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