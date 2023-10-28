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Dünya Cihatta olan Müslümanlara zekât verilebilir mi?
Dünya

Cihatta olan Müslümanlara zekât verilebilir mi?

Yeniakit Publisher
2023-10-28 16:01:00 -
Cihatta olan Müslümanlara zekât verilebilir mi?

Fetva Kurulu "Günümüzde Filistin cihadı için zekâttan bir pay ayrılması cihadın idamesi ve zaferle sonuçlanması için çok önemlidir." diye belirtti.

Fetva Kurulu "Günümüzde Filistin cihadı için zekâttan bir pay ayrılması cihadın idamesi ve zaferle sonuçlanması için çok önemlidir." diye belirtti.
İTTİHADUL ULEMA Fetva Kurulu "Cihatta olan Müslümanlara zekât verilebilir mi?" sorusuna yanıt verdi.

Fetvada, şu ifadelere yer verildi.

"Allah Teâlâ zekâtın verilebileceği yerleri ayeti kerimede şöyle sıralamıştır: 'Sadakalar (zekât gelirleri) ancak şunlar içindir: Yoksullar, düşkünler, sadakaların toplanmasında görevli olanlar, kalpleri kazanılacak olanlar, azat edilecek köleler, borçlular, Allah yolunda olanlar ve yolda kalmışlar. İşte Allah’ın kesin buyruğu budur.' (Tevbe, 60). Ayet-i kerimede geçen 'Allah yolunda olanlar' ile kastedilen kişiler, bilfiil kâfirlere/düşmana karşı cihat edip bu sebeple devletten yardım almayanlardır (Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, V, 326). Bu sınıfın zekâtı mücahitlere verilmekle beraber mücahitler için gereken tüm lojistik giderler için de kullanılabilir (Beğavî, Meâlimü’t-tenzîl, II, 362). Bu, onların kullandıkları savaş aletleri başta olmak üzere cihat esnasında kullandıkları yemek kaplarını dahi kapsamaktadır. Hatta günümüzde Filistin cihadı için zekâttan bir pay ayrılması cihadın idamesi ve zaferle sonuçlanması için çok önemlidir." (İLKHA)

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