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Cihat Yaycı'dan olay 'Meis Adası' sözleri: O adalar Yunanistan'a devredilmedi

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz ve Ege’de gerilim devam ederken emekli Tümamiral Cihat Yaycı’dan bölgeye ilişkin önemli bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 18:09:00 -
Cihat Yaycı'dan olay 'Meis Adası' sözleri: O adalar Yunanistan'a devredilmedi

Türkiye’nin Libya ile gerçekleştirdiği anlaşma sonrası bölgede yeniden meşruiyet kazanma çabasına giren Yunanistan, Mısır ile sözde bir anlaşma imzaladı. Bu gelişme sonrası Türkiye Navtex ilan etti ve bölgeye Oruç Reis'i gönderdi.

Büyük bir krizin patlamasının an meselesi olduğu bölgeye ilişkin önemli bir ayrıntıyı emekli Tümamiral Cihat Yaycı açıkladı.

Meis Adası ile gündeme gelen gelişmelerle ilgili olarak Cihat Yaycı, Ege’deki kayalıklara kadar Ankara’nın egemenliğinin sürdüğünü söyledi.

"O adalar Türkiye'ye aittir"

Yaycı, Fener Adası ve Kara Ada’nın Yunanistan’a ait olmadığını belirtti.

Meis Adası dışındaki adaların 1947 yılında yapılan anlaşma ile Yunan yönetiminden alınıp Türkiye’ye geçtiğini söyleyen Yaycı, bölgede Ankara’nın egemenliğinin sürdüğüne dikkat çekti.

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