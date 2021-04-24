Cihat Yaycı'dan Joe Biden'a sert tepki

20 Ocak'ta ABD Başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilk görüşmesinde 1915 olayları ve sözde Ermeni soykırımı gündeme geldi. Amerikan medyası ve Reuters haber ajansına göre bu görüşmede Biden, 1915 olaylarını ''Ermeni Soykırımı" olarak tanıyacağını söyledi.

Tepki topayan açıklamalarla ilgili bir değerlendirme de BAU DEGS Başkanı ve Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı'dan geldi. Yaycı, "Yapılanların iyi niyetli olmadığını belirtilerek bunun bir düşmanlık olduğunu unutmayalım" dedi.

Cihat Yaycı'nın ABD Başkanı Joe Biden'ın Ermeni Soykırımı demesi ile ilgili yaptığı açıklaması şu şekilde:

"Maalesef bu durumun önümüzdeki dönemde aleyhimize ciddi bazı politik ve ekonomik kampanyalara neden olacağını akıda tutmak gereklidir. Belirtilen senaryonun gerçekleşmesi halinde Ermeni diasporası ve Türkiye düşmanları birlikte harekete geçebilecekler ve tazminat ve sigorta davaları açma kampanyası da başlayabileceklerdir. Diğer yandan Türkiye’ye özür dilemesi için baskı kampanyaları ve hayra bir takım ilişkiler için şart olarak öne sürebileceklerdir.

"Kürt meselesi iddiaları gündeme gelebilir"

Sadece yurtdışında yabancılar değil İstanbul'da önemli hukuk bürolarının da bugünü bekliyor olduğuna dair söylentiler mevcuttur. Çünkü ortaya muazzam bir sigorta/tazminat ekonomisi çıkacağımı umuyorlar. Bundan sonra başka ne olur sorusuna gelince;Biden’ın 40 yıllık senatörlük kariyeri boyunca tüm Ermeni sözde soykırım tasarılarının yanı sıra 1974 sonrası Türkiye’ye ambargo uygulanması da dahil aleyhimize tüm Rum ve Yunan lehtarı tasarıların da ya hazırlayıcısı ya da imzalısı olduğunu bilmek ve hatırlamak lazımdır. Bu gerçekten hareketle bundan sonra; Bu aleyhimize baskı kampanyası Kıbrıs'a da uyarlanır, Tümü ile yalan Pontus Soykırımı konulu iftira dolu tasarılar gelir.

Sonra da sözde Kürt meselesi iddiaları gündeme getirilebilir. Daha sonra ise tam da bizim deyimimizle “şeytanın sağdan yanaşması misali” İstikşafi görüşmeler tarzı uygarca masaya oturalım, tartışalım tuzağı gelebilir.

Masaya oturma teklifinin kendi aramızda tartışılması dahi “İşte kendileri kabul ediyorlar” algısı oluşturulmasına yeterli olacaktır.

"Diplomatlarımızın Ermeni terör örgütlerince şehit edildiklerini hatırlayalım"

Tüm bu iftira dolu iddiaların Osmanlı Devleti dönemine ait olduğu savını da bu Türkiye karşıtı cephenin reddettiğini, Cumhuriyet'in Osmanlı’nın halefi olarak da, kendi döneminde de sorumluluğu var kampanyası yürüttüklerini unutmayalım.

Öncelikle tüm bunların iyi niyetli olmadığı bir kenara düşmanlık olduğunu unutmayalım. Bu baskı ve aleyhe kampanyaların siyasi iktidarlar meselesi değil Türkiye Cumhuriyetini hedef aldığını bilelim. Çünkü tüm bu iftiralar Cumhuriyetimizin tüm dönemlerinde yapılmıştır. 50 yıl öncesinde diplomatlarımızın Ermeni terör örgütlerince şehit edildiklerini hatırlayalım. Tüm bu baskı ve aleyhimize kampanyaların bundan böyle giderek artacağı gerçeğini kabul edelim ve milli birlik ve beraberlik içerisinde dik duralım. Safları sıklaştıralım, milli çatı altında toplanalım. Bu konuları iç siyaset malzemesi yapmayalım ve bir takım iç siyasi çıkarlar uğruna asla bu iftiralar için ne masaya oturalım, ne de masaya oturulmasını tavsiye ve telkin edelim. Şimdi Türk Milli yumruğu zamanıdır.