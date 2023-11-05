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Gündem Cihat Yaycı'dan Filistin'deki soykırımı durdurmak için 4 maddelik teklif! Petrol ayrıntısı dikkat çekti
Gündem

Cihat Yaycı'dan Filistin'deki soykırımı durdurmak için 4 maddelik teklif! Petrol ayrıntısı dikkat çekti

Yeniakit Publisher
2023-11-05 00:44:00 -
Cihat Yaycı'dan Filistin'deki soykırımı durdurmak için 4 maddelik teklif! Petrol ayrıntısı dikkat çekti

Gazze'deki zulme karşı TÜRK DEGS Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, 4 maddelik bir öneride bulundu.

İsrail'in Filistin'e yönelik katliamına karşı TÜRK DEGS Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı'dan dikkat çeken öneriler geldi.

Yaycı'nın açıklaması şöyle:

'Petrol kozunu kullanın'

İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi petrol ve doğalgaz üreticisi devletler Batı'ya doğalgaz ve petrol ambargosu uygulamalı ve Batı'nın en önemli pazarı olan bu ülkeler Batı ile tüm anlaşmaları askıya alarak ithalatı da durdurarak İsrail destekçisi ülkelerin ekonomilerini felce uğratmalıdır!

Rusya, kontrol ettiği Suriye hava sahasını İsrail uçaklarına kapatmalıdır!

Filistin Yönetimi acilen GKRY'deki Büyükelçisini geri çağırmalı ve Filistin’i devlet, Doğu Kudüs’ü de başkenti olarak tanıyan Türkiye'nin bu dostluğuna karşılık KKTC’yi ve onun başkenti Kuzey Lefkoşa’yı da tanımalıdır!
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Filistin Yönetimi deniz ülkesine ve hidrokarbon kaynaklarına sahip çıkmak ve işgalden korumak için acilen Türkiye ile deniz yetki alanları sınırlandırma antlaşması imzalamalıdır.

Bu çağrılarımız Filistin'de kanı durduracak ve Filistin'e teminat sağlayacak somut adım önerileridir.

Yetkililerimizin takdirlerine sunarız.

TÜRK DEGS Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı

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