Cihat Yaycı’dan Doğu Akdeniz çıkışı! ‘Bu dünyada görülmüş bir şey değil’

Yunanistan’ın Meis Adası’na askeri yığınak yapmasıyla Doğu Akdeniz’de gerilim tırmandı. Türkiye yeni bir NAVTEX ilan ettiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Doğu Akdeniz’deki gelişmelere değinerek, Yunanistan'ı destekleyen ülkelere ‘geldikleri gibi giderler’ mesajı verdi.

Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı da Haber7.com’a özel değerlendirmelerde bulundu. Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın tutumunu ele alan Yaycı, Yunanistan’ın Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de haklarını gasp ettiğini ve bunu siyasi zemine dayandırdıklarına dikkat çekti.

‘Türkiye’nin 1870 kilometre bir kıyı uzunluğu var ve Doğu Akdeniz’de en uzun kıyaya sahip ülke’ diyen Yaycı, Yunanistan’ın da Doğu Akdeniz’e bakan adalarının kıyı uzunluklarının 167 kilometre olduğunu söyledi.

‘’Bu Dünya’da görülmüş bir şey değil”

Yunanistan’ın skandal bir şekilde ‘Meis’den Girit’e kadar deniz alanlarını bizim karalarımız olarak kabul edin’ çıkışına Yaycı, ‘’Bu Dünya’da görülmüş bir şey değil” ifadelerini kullandı.

Türkiye içinde de Yunanistan’ı savunan kişi ve kurumların olduğunu aktaran Yaycı, bunların genelde Rum-Yunan lobilerinin olduğunu söyledi.

Emekli Tümgeneral, ‘hak ve menfaatlerimizi hasımlarımızın hak ve menfaatlerinden aşağıda gören, bunu delmeye, yıpratmaya, aşındırmaya çalışanların ben Türk olduklarına inanmıyorum’ dedi.

Milli ve beraberlik duygusuna da vurgu yapan Cihat Yaycı, haklarımızdan vazgeçmeyeceğimizi, içimizdeki en ufak çatlağın denizdeki haklarımızın kaybolmasına neden olacağını vurguladı.

‘Devletin izlediği politikanın arkasında herkes dimdik durmalıdır’ diyen Yaycı, ‘’Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) haklarını abartılı bulanlar, Yunanistan’a ve GKRY’e hak verenleri izledikçe tüylerimizin ürpermesi lazım. Bunlara Türk milletinin asla itibar etmemesi lazım. Bunları esefle kınaması lazım. Ben şu an Devletin izlediği politikanın son derece doğru olduğunu düşünüyorum. Hukuken de son derece meşru bir zemindeyiz. Hatta Alman basınında bir yazı çıktı. Yazıda, Türkiye’nin tezlerinin sağlam bir zemine oturduğu ifade ediliyor Alman akademisyenler tarafından” şeklinde konuştu.

‘Oruç Reis’e itiraz ediyorlar’

‘Oruç Reis’e itiraz ediyorlar’ diyen Cihat Yaycı, “Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin çalışma alanına yapılan itiraz Seville Haritasına Avrupa Birliği’nin ne kadar inandığının göstergesidir’’ dedi.