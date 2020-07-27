Cihat Yaycı’dan dikkat çeken sözler: Libya'da bu olsaydı durum farklı olabilirdi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığından Genelkurmay Başkanlığı hizmetine çekilen Tümamiral Cihat Yaycı, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cihat Yaycı, Libya'daki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Bölgede uçak gemimiz olsaydı durum farklı olabilirdi" dedi.

Yaycı, "Bir devletin büyük devlet olabilmesi için ilk olarak gerek şarta, ikinci olarak ise yeter şarta sahip olması gerekir. Gerek şart şu, iç huzurunu temin etmiş olmak. Çok şükür Türkiye Cumhuriyeti, iç huzurunu temin etmiş bir devlettir. Bundan kimsenin şüphesi yok. Allah korusu bir savaş çıksa, herkes gider savaşır. Birlik bütünlük budur. Buna 15 Temmuz'u örnek verebiliriz. Yeter şartlarından biri, enerji sorununu halletmektir. Diğer şart ise nükleer teknolojiye sahip olmak gerekiyor. Türkiye'nin çok ciddi uçak gemisine ihtiyacı vardır. Neden, çünkü bugün Libya'da bu gemilerimiz olsaydı, oradaki durum gerçekten çok farklı olurdu. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam 8 ülkede uçak gemisi var" dedi.