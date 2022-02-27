Cihat Yaycı'dan çarpıcı Rusya analizi! 'Kayıkçı kavgası'

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TÜRK DEGS Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını değerlendirdi.

'Çin'e karşı bir Batı imparatorluğu kurulacak'

"Ruslar ile Amerikalılar arasında bizim denizci deyimi ile bir kayıkçı kavgası sürüyor." diyen Doç. Yaycı, "Bakın bir zımni anlaşma söz konusu. Dünya iki kutuplu düzene tekrar evriliyor. Yani bunun adı Sovyet İmparatorluğu olmayacak ama Rus İmparatorluğu olacak. Bir Rus hegemonyası olacak. Bunun karşısında da Amerika’nın başını çektiği bir batı hegemonyası olacak. Bir Batı imparatorluğu kurulacak. Bu kime karşı olacak? Çin’e karşı." ifadelerini kullandı.

Saldırıları daha önceden öngördüğünü vurgulayan Cihat Yaycı, "Ben başından beri bu konuda hep aynı şeyi söyledim. Ama maalesef gelişmeler de beni doğruladı. Bir kere gerek Afganistan gerek Kazakistan’dan sonra sıranın Ukrayna’ya geleceğini biz Kazakistan’dayken söylemiştik. Ukrayna’dan sonra sıra Gürcistan, Bosna Hersek, Transdinyester ve Moldova’ya gelecek." diye konuştu.

'Çok net söylüyorum: Ukrayna gitmiştir'

Operasyonun perde arkasında Çin'in önünü kesme hedefi olduğunu belirten Doç. Yaycı, şöyle konuştu:

Çin’in ekonomik alanlarda ilerlemesini ve diğer alanlarda da (askeri alanlarda) ilerlemesinin önünün kesilmesi için Rusya ve Amerika tekrar iki kutuplu dünyaya dönüş kararı aldı. Bu yapılan pazarlıklar neticesinde de maalesef Ukrayna, Rusya’ya verildi. Bugün Batı’nın somut hiçbir desteğini göremiyorsunuz. Bakın sadece televizyon programları, sadece o küçük çocuğu yayınlamak, duyurmak vs.. Bunlar da aslında bu amaca hizmet ediyor. Yani düşman ikinci blok oluşuyor. Düşman ikinci bloğunun oluşturulması için ortada çok ciddi bir düşman algısının oluşturulması lazım. Batı’nın yaptığı iş de bu. Aslında Ukrayna ne derse desin, Ukrayna gitmiştir. Çok ne söylüyorum. Ukrayna gitmiştir.

'Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'ya üye olması mümkün değil'

Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'ya üyeliğinin anlaşmaya göre mümkün olmadığını ifade eden Yaycı, şöyle devam etti:

Başından beri söylediğimiz üzere burada türlü bahaneler uydurulacak dedik. NATO’ya üyelik ki Ukrayna’nın ve Gürcistan’ın NATO’ya üye olması zaten ittifak anlaşmasına göre mümkün değil. Çünkü toprakları işgal altında olan ya da sınır sorunu olan devletler ittifaka alınmazlar, ittifak anlaşması gereğince bu çok nettir. Çünkü alındığı an NATO’nun 5. maddesi devreye girer. Yani birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için maddesi devreye girer. Bunu ben aylardır söylüyorum. Yani bunlar dostlar alışverişte görsün denilen mazeretler üretilme meselesi. Yok Ukrayna NATO’ya girecekmiş. Yahu Ukrayna’nın NATO’ya girmesi bir kere hukuken mümkün değil ittifak anlaşmasına göre. Girdiği an Rusya’yla savaşa girer NATO 5. madde gereğince. Bir de NATO’ya girmesi için konsensusla yani oy birliği ile kabul edilmesi lazım Ukrayna’nın ya da başka bir devletin. Yani Ukrayna ben giriyorum demekle giremez ya da NATO alıyorum demekle alamaz. Böyle bir şey söz konusu değil.