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Gündem Cihat Yaycı 'yazıklar olsun' diyerek CHP'li isme tepki gösterdi
Gündem

Cihat Yaycı 'yazıklar olsun' diyerek CHP'li isme tepki gösterdi

Yeniakit Publisher
2024-07-28 00:34:00 -
Cihat Yaycı 'yazıklar olsun' diyerek CHP'li isme tepki gösterdi

Türkiye'nin uluslararası çıkarlarına destek değil köstek olan CHP'nin milletvekili Namık Tan'ın Mavi Vatan açıklamalarına emekli Tümamiral Cihat Yaycı tepki gösterdi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarına bir Yunan gibi karşı çıkan CHP Milletvekili Namık Tan'ın 'Mavi Vatan masalı' sözlerine emekli Tümamiral Cihat Yaycı tepki gösterdi.

Yaycı'nın yaptığı açıklama şöyle:

Büyük Atatürk “Denizciliği Türk'ün büyük milli ülküsü olarak benimsemeli ve az zamanda başarmalıyız.” demişken MAVİ VATAN’a karşı çıkanların ne Atatürk ile, ne de millilik ilgisi olabilir. Bugüne kadar MAVİ VATAN’a karşı çıkanlar FETÖ, Yunan, Rum, Ermeni ve emperyalist güçleri ve bunların uzantıları idi…

 
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Türkiye’yi yönetmeye aday siyasilerin MAVİ VATAN’a karşı çıkmasının değerlendirmesini Büyük Türk Milleti’ne bırakıyorum.

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