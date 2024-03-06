Cihat Yaycı ve Zorlu Töre bir araya geldi! Türkiye'nin değil, bütün Türk dünyasının ortak davasıdır diyerek açıkladılar

Cumhuriyet Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Töre, Türk Deniz Kuvvetleri Eski Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde konuşan Töre, Türk Birliğine ve “Kızıl Elma”ya sahip çıkmanın, milli ülküden geçtiğini söyledi.

Töre, Türk devletleri arasındaki iş birliğinin önemli olduğunu, dünyanın her hangi bir yerinde bir Türkün başı sıkıştığı takdirde ortak hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Enerji ve ticaret bakımından KKTC’nin Doğu Akdeniz’in tam ortasında bulunduğunu belirten Töre, gelecekte Kıbrıs adasının enerji merkezi haline geleceğini ifade etti.

Türk Deniz Kuvvetleri Eski Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı da, KKTC’nin ada devleti kimliğiyle Türk dünyasının kalbi pozisyonunda olduğunu söyledi.

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Yaycı, KKTC’nin demokrasisi ile dünyaya örnek olduğunu ve Cumhuriyet Meclisinde bulunmaktan da gurur duyduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisi yapıldı.