Cihat Yaycı: Türkiye Kıbrıs’ta nasıl garantör oldu?
Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Türkiye'nin Kıbrıs'taki garantörlük rolünün arka planını ve önemini anlattı.
Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Türkiye'nin Kıbrıs'taki garantörlük rolünün arka planını ve önemini anlattı. İşte Yaycı'nın dikkat çeken açıklamaları:
Yunanistan’ın Kıbrıs Hedefi (1790’dan İtibaren)
Cihat Yaycı, Yunanistan'ın Kıbrıs’ı hedefleyen politikalarının 1790’lardan itibaren başladığını belirtti. Megali İdea olarak bilinen bu ideoloji, Bizans İmparatorluğu'nun eski topraklarını yeniden elde etmeyi amaçlıyordu. 20. yüzyılın başında, Yunanistan’ın Kıbrıs üzerindeki etkisini artırma çabaları yoğunlaştı.
İşte Yaycı'nın anlattıklarından satır başları...
- 1974’e Kadar Ne Oldu?
- Ambargoların Savunma Sanayine Etkisi
- Devletler Hukukuna Göre KKTC
- KKTC: Türk Dünyasının Dubai’si Olabilir mi?
- Kıbrıs Türk Genci ve Çocuklarına Tarih Öğretimi
- Lozan Anlaşması’nın 16. Maddesi
Yaycı, Lozan Anlaşması’nın 16. maddesinin, Türkiye'ye sadece Kıbrıs'ta değil, Suriye ve Irak’ta da siyasi sınır değişikliklerinde söz sahibi olma hakkı tanıdığını belirtti. Bu madde, Türkiye’nin bölgedeki stratejik çıkarlarını koruma noktasında önemli bir hukuki dayanak oluşturuyor.
Cihat Yaycı'nın açıklamaları, Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki tarihsel ve stratejik rollerini yeniden gündeme taşıdı.
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