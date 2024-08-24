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Gündem Cihat Yaycı Trabzon'daki Ortodoks ayinine ilişkin açıklamalarda bulundu
Gündem

Cihat Yaycı Trabzon'daki Ortodoks ayinine ilişkin açıklamalarda bulundu

Yeniakit Publisher
2024-08-24 18:19:00 -

Trabzon’da Sümela Manastırı’nda gerçekleştirilecek olan Ortodoks Ayini’nin iptal edilmesi için açıklama yapan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Ortodoks patriğini eleştirdi.

Müstafi Amiral Cihat Yaycı, ayin kılıfına büründürülmüş ekümenilik ve Pontusculuk faaliyetlerini eleştirdi. Patriğin Trabzonspor’la ne işi var diyen Yaycı, Trabzonspor'u Anadolu'nun bağrından çıkmış, Türkiye'nin yerli ve milli bir takımı olarak nitelendirerek Trabzonspor'un şampiyonluk mücadelesine vurgu yaptı.

Yaycı, "Patrick Trabzonspor’un şampiyon olması için dua ediyor, ama Patrick aslında Fenerbahçeli. Bu durumu nasıl karıştırdıklarını görün," dedi. Ayrıca, Trabzonspor'un futbolla iç içe bir şehirden çıktığını belirterek, "Trabzonlu futbolla yatar futbolla kalkar. Fenerbahçeliler kızarsa kızsın, gerçek budur," ifadelerini kullandı.

"Tepki görüyorum"

Cihat Yaycı Yıllardır Türkiyenin milli meseleleriyle ilgilenmeyi görev saydığını belirterek,Patrikane faaliyetlerini ve Sümella müzesinde Ekümeniklik patrikliğin Pontus şovuna dönüşen bölücülük faaliyetine dönen sözde ayin özde siyasi faaliyete karşı tavır koyduğu için uzun süreden beni saldırıya maruz kaldığın söyledi.

Cihat Yaycı,” Bu tavır neticesinde Sümella müzesindeyapılan sözde ayin Trabzon’un fetih yıl dönümünden 15 Ağustos’a alındı. Bu içim için birinci başarıydı. İkinci başarı ayine Fener Rum kilisesi papazının liderlik etmemesiydi. Ekümeniklikiddasının hayatta geçmemesiydi. Bunuda başardık.

Bu yıl Baş papazBartelemos buna ayine başkanlık etmedi. Bu tabi başta Yunanistan, FETÖ ve PKK olmaz üzere Türk ve Terkiyedüşmanlarınıharekete geçirdi.
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Bana karşı kampanya başlattılar. Neticede Almanya da Bölücülerin uzantısı şahıslar ve Yurt içindekiler benim Memleketim Hakkında konuşup kötülemeye başladılar.

Elazığ sanki bölücülerin memleketi gibi Elazığ da etnik köken sorunu varmış gibi bir takım karalama kampanyası başlattılar.

Elazığ Türk ün Türkiye nin kalesidir. Elazığ ‘da alevi sunni ayrımı yoktur. Elazığ Türkiye dir. Etnik köken ayrımı olmaksızın herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kabul edilir. Herkes barış ve huzur içinde yaşar Elazığ  Türkiye’nin örneğidir. Örnek kenttir.  Vatanseverliği konusunda şüphe yoktur.  Elâzığ’dan hain çıkmaz.  Çıkarsa da Elazılı değildir. Benim bölücülere karşı yürüttüğüm faaliyetlere karşı Elâzığ’a saldıranlara karşı cevap vermek üzere bekliyorum. Bu hainleri gakkoşlara havale ediyorum.” Dedi.

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