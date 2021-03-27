Cihat Yaycı Paşa'nın hesabına kısıtlama! Yunan'a şirinlik yapan FETÖ'cüler emretti Twitter yaptı
"Mavi Vatan" stratejisinin mimarı Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı tarafından kullanılan Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi'nin Twitter hesabı Yunanistan'a kaçan FETÖ'cülerin topluca şikayeti üzerine erişime engellendi.
24 Temmuz 2020 tarihinde Türkiye'nin "Mavi Vatan" stratejisinin mimarı Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı tarafından kurulan Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi'nin (BAU DEGS) sosyal medya hesabı FETÖ'cü hainlerin şikayetleri üzerine engellendi.
Cihat Yaycı'nın sık sık paylaşımlarda bulunduğu Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi'nin Twitter hesabına erişim nefret söyleminde bulunulduğu iddiasıyla sınırlandırıldı.
Türkiye'nin Yunanistan'a karşı haklı tezlerini her fırsatta dile getiren Cihat Yaycı'nın paylaşımları Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ın yanı sıra FETÖ'cü hainleri de rahatsız etti.
15 Temmuz hain darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Avrupa'ya kaçan FETÖ'cülerin Yunan hükümetine şirin gözükmek gayesiyle hesabı topluca şikayet ettiği öğrenildi.
ABD'li sosyal medya platformu Twitter'dan konuya ilişkin yapılan skandal açıklamada nefret söylemine başvurulduğu gerekçesiyle hesap özelliklerinin sınırlandırıldığı belirtildi.
Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi
Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi, Türkiye'nin denizcilik alanındaki stratejisine katkı sağlamak, uluslararası hukuk, siyaset ve uluslararası ilişkiler alanlarında analiz ve değerlendirmeler yaparak veri üretmek amacıyla Tümamiral Cihat Yaycı öncülüğünde 24 Temmuz 2020 tarihinde kuruldu.