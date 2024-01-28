Cihat Yaycı Paşa'dan Yunanistan'a 'mektup' tepkisi! 'Hani dost olmuştuk?'

Yunanistan, Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis'in talimatıyla Türkiye-Libya Deniz Alanları Sınırlandırma Antlaşması'nı şikayet eden bir mektup daha yazdı.

Mektupta; "Söz konusu Türk-Libya Mutabakatı ve burada belirtilen koordinatlar, Yunanistan tarafından kategorik olarak reddedildi. Yunanistan tarafından geçersiz ve mevcut olmayan muhtıra, Yunan adalarının bu bölgedeki deniz hakları da dahil olmak üzere Uluslararası Deniz Hukukunun temel kurallarının açık bir şekilde ihlalini teşkil ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan'ın mektubuna tepki gösteren Cihat Yaycı Paşa, kamuoyuna önemli sorular yöneltti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cihat Yaycı Paşa, şu ifadeleri kullandı:

1. Ne oldu 7 Aralık 2023 Atina Bildirgesi?

2. Hani dost olmuştuk?

3. Hani Yunanistan ile yeni bir sayfa açılmıştı?

4. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye - Libya Deniz Yetki Alanları Sınırlandırma Antlaşması'nı şikayet edip, iptalini isteyen Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın bu son girişimine nasıl cevap verdi ya da verecek?

5. ABD’den F-16 aldık diye sevinirken, aynı gün ABD’nin Yunanistan’a F-35 verilmesi onayı bir yana, ABD’nin Yunanistan’a milyarlarca dolarlık askeri hibe onayını vermesine ne tepki verdik?

6. Yunanistan Başbakanı ve Savunma Bakanı aldıkları bu büyük askeri hibe yardımla ilgili “caydırıcılığımız arttı” diye demeç verirken, “kime karşı caydırıcılığınız arttı?” diye sorduk mu?

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