Cihat Yaycı Paşa’dan İsrail’i korkutan çıkış: Mavi Vatan sınırı Filistin’e uzansın!

Türkiye’nin Mavi Vatan stratejisine bilimsel çalışmalarıyla katkı sağlayan ASAM- TÜRKDEGS Eş Başkanı Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, bir davet üzerine gittiği Mısır’da, yönetime strateji sunan ekonomi ve dış ilişkiler konseyleri ile görüştü.

Yunanistan Mısır’ı kandırdı

Görüşmelerde, Yunanistan ile deniz yetki alanı sınırlandırma anlaşması imzalayan Mısır’ın kayıplarını anlatan Cihat Yaycı, şunları anlattı:

“Mısır’a haritalar ve belgeler ile gittim. Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) 21 bin kilometrekareden fazla deniz yetki alanını hile ile alarak Mısır’ı yanılttığını açıklıkla anlattım. Hem Yunanistan hem GKRY ile yapılan anlaşmanın Mısır aleyhine olduğunu da açıkça ifade ettim.”

Türkiye ile anlaşma kazandırır

“Türkiye ile Mısır, Akdeniz’de en uzun kıyıya sahip iki ülke. Tarihsel bağları yanında denizden de komşu. Yunanistan ve GKRY yerine Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşması imzalanması halinde Mısır 21 bin kilometrekareden fazla deniz alanı kazanır. Yunanistan ile adalar üzerinden yapılacak bir sınırlandırma Mısır’ın aleyhinedir.”

Uyanık olmak şart

“Türkiye ile Mısır arasındaki görüşmelerde bu konular konuşuluyordur ancak karşılıklı deniz yetki alanlarımızın Libya ile anlaşma hattından Filistin ile MEB sınırlarımıza kadar uzanan bir hatta belirlenmesi elzemdir. Aksi taktirde Yunanistan ve GRKY iddialarını tescillemiş, Libya ile anlaşmanın hükümsüzlüğünü ilan etmiş olursunuz. Türkiye’yi Libya konusunda dışlamaya çalışanlara karşı uyanık olunmalıdır. Halkımız şunu bilmelidir ki, denizden ve karadan komşu olmak aynıdır. Irak ile nasıl komşuysak, Libya ile Mısır ile de öyleyiz. Mısır ile ilişkileri geliştirme politikasını destekliyoruz ve gerek Mısır gerekse İsrail ile iyi ilişkilerin Yunan-Rum oyununu bozacağını ifade ediyoruz. Masada güçlü olmak için sahada güçlü olmak, sahada güçlü olmak için de sahada var olmak gereklidir.”