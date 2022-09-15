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Gündem Cihat Yaycı Paşa paylaştı! Yunanistan'ın bunu yaptığını biliyor muydunuz?
Gündem

Cihat Yaycı Paşa paylaştı! Yunanistan'ın bunu yaptığını biliyor muydunuz?

Son yıllarda Türkiye düşmanlığından şirazesi iyice kayan Yunanistan, Adalar Denizi’ne ilişkin imzalanan Bern Mutabakatı’na aykırı olarak Adalar Denizi’nin tümünde sismik araştırmalar yapıyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 13:21:00 -
Cihat Yaycı Paşa paylaştı! Yunanistan'ın bunu yaptığını biliyor muydunuz?

Yeni Akit  Ankara

Konuya ilişkin başkanı olduğu Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, “Adalar Denizi’nde Bern Mutabakatı ile karasuları dışında sismik araştırma yapılamazken,Yunanistan Türkiye’nin hidrografik araştırmasına dahi karşı çıkarken,Yunanistan’ın Adalar Denizi tümünde sismik araştırmalar yapıp,verileri bilimsel toplantılarda sunduğunu biliyor muydunuz?” ifadelerini kullandı.

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