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Gündem Cihat Yaycı Paşa mayın tartışmalarına nokta koydu!
Gündem

Cihat Yaycı Paşa mayın tartışmalarına nokta koydu!

Başkanlığını E. Tümamiral Cihat Yaycı’nın yaptığı Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi / MAVİ VATAN DEGS’den, Ukrayna önlerinden Türkiye’ye doğru ilerleyen serseri mayınlara ilişkin yapılan spekülasyonlara ilişkin açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 15:18:00 -
Cihat Yaycı Paşa mayın tartışmalarına nokta koydu!

YENİ AKİT/ANKARA

Başkanlığını E. Tümamiral Cihat Yaycı’nın yaptığı Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi / MAVİ VATAN DEGS’den, Ukrayna önlerinden Türkiye’ye doğru ilerleyen serseri mayınlara ilişkin yapılan spekülasyonlara noktayı koyacak bir açıklama geldi.

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi / MAVİ VATAN DEGS sosyal medya hesabından yapılan haritalı bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

“Birileri mayınların ancak 2-3 ayda kıyılarımıza ulaşabileceğini, dolayısıyla mayınların bir gemi tarafından İstanbul Boğazı önlerine bırakıldığı gibi mesnetsiz iddialarda bulunmaktadır.

Öncelikle bu mayınların kopma tarihi 18 Mart 2022 değil, Rusya kurumları tarafından mayınların batı Karadeniz’de serbestçe dolaştığının duyurulduğu tarih 18 Mart 2022’dir.

Bu nedenle mayınların daha önce serseri konuma geçtiği kuvvetle muhtemeldir.

Diğer yandan ilgili kurumlardan elde ettiğimiz bilimsel ve resmi verilere göre Batı Karadeniz'deki akıntı hızı güney ve batı yönünde ortalama 0,7-1 knot arkasındadır.

Bu da demektir ki 320 millik bir mesafeyi bu mayınlar 13-20 gün arası bir sürede kat edebileceklerdir”

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