Cihat Yaycı Paşa isyan etti: Bırakın bu saçma sapan rakamları!
Yıllardır yaptığı çalışmalarla Türkiye’nin Mavi Vatan sınırlarını çizerek Akdeniz ve Ege’deki çıkarlarını ortaya koyan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Ege’de mülkiyeti Yunanistan’a devredilmemiş adalardan bahsedilirken telaffuz edilen 18-20 gibi sayılara isyan etti. Yaycı Paşa, Ege’de Türkiye’ye ait ada adacık ve kayalıkların sayısının 176 olduğunu kaydetti.
Yeni Akit/Ankara
Mavi Vatan haritasının babası Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, başkanı olduğu Türk Denizcilik ve Global Stratejiler (TÜRK DEGS) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ege’de Türkiye’ye ait olan ada sayısını şu ifadelerle açıkladı:
“EGAYDAAK sayısı 18-20 vs değil. Bırakın bu saçma sapan rakamları. Devlet 1997 yılında 35 kişilik bilim grubuna yaptırdığı 2 yıllık çalışma sonunda Egemenliği Antlaşmalarla Yunanistan’a Devredilmemiş 152 ada, adacık kayalık grubu tespit edilmiştir. Sayı şu anda 176’dır”