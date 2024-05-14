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Gündem Cihat Yaycı Miçotakis ziyaretini yorumlayıp ateş püskürdü: Türkiye Doğu Akdeniz'den çekildi! O bakan 'Mavi Vatan' demiyor
Gündem

Cihat Yaycı Miçotakis ziyaretini yorumlayıp ateş püskürdü: Türkiye Doğu Akdeniz'den çekildi! O bakan 'Mavi Vatan' demiyor

Yeniakit Publisher
2024-05-14 23:59:00 -

Yunan Başbakan Miçotakis'in Türkiye ziyaretini yorumlayan Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, deyim yerindeyse ateş püskürdü.

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Yunan Başbakan'ın Türkiye ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamalarda çok sert tepki gösterdi.

Yaycı'nın açıklamaları şöyle:

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'nin içişlerine karışıyor. Ne diyor kendisi, Kariye Camii'nin tekrar ibadete açılmasına ilişkin yaptığı konuşmada, tekrar ibadete açılması bizim için üzüntü oldu diyor. Burası bütün insanlığa ait diyor. 600 yıldır cami olan bir yer burası fetihten bu yana, bunun tekrar kiliseye çevrilmesi lazım diyor. Yani Müslümanlar insan değil Hristiyanlar insan diyor. Daha da ileri gidip Hamas'ı biz terör örgütü olarak görüyoruz ancak siz terör örgütüne destek veriyorsunuz diyor üstü kapalı olarak. KKTC'ye ne diyor uluslararası mevzuata uygun olacak bir çözüm bulunmalı diyor. Yani siz legal değilsiniz diyor. Bunun neresi yumuşamadır. Bizim seçilmiz müftümüz Yunanistan'da yemeklere davet edilmezken, Türkiye'de patrik yemeğe davet ediliyor. Yunanistan'ın nesinde ne var ya Türkiye Doğu Akdeniz'den çekildi bunların yüzünden. Bütün bakanlar 'Mavi Vatan' diyor. Bir tek Dışişleri Bakanı 'Mavi Vatan' diyemiyor. Birisi de çıkıp kral çıplak desin bunlara.

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