Cihat Yaycı çılgına döndü: 'Yunanistan bizimdi' dedi, o ülkeye ateş püskürdü! Kahrolmamak elde değil…

"Yunanistan bizimdir" dedi! Cihat Yaycı ateş püskürdü! Kahrolmamak elde değil…

Zürafa Adası'nın Yunanistan tarafından sahiplenilmesi Emekli Tümamiral Cihat Yaycı tarafından büyük tepkiyle karşılandı.Yunan tarafı günlerdir Zürafa Adası'nın kendilerine ait olduğuna dair açıklamalar yapıyor. Buna ilişkin Cihat Yaycı'dan art arda açıklamalar geliyor. Yaycı son açıklamasında sitem etti.

İşte o açıklamalar...Emekli Paşa Yaycı yaptığı açıklamada, “Ne iktidardan, ne de muhalefetten bir kişi çıkıp da Yunan Dışişleri Bakanına; Zürafa Adası Türkiye’nindir, egemenliği tartışılamaz!” demedi…

Sözün bittiği yer burası olsa gerek! Kahrolmamak elde değil…” diyerek büyük tepki gösterdi. Yaycı Paşa, bu durumun bir an önce netliğe kavuşturulmasını ve gereken açıklamaların da bir an önce yapılmasını beklediğini sözlerine ekledi!

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