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Gündem Cihat Yaycı 7 Ekim'den beri bunu söyledi... Yavaş yavaş anlaşılmaya başlanan İsrail gerçeği!
Gündem

Cihat Yaycı 7 Ekim'den beri bunu söyledi... Yavaş yavaş anlaşılmaya başlanan İsrail gerçeği!

Yeniakit Publisher
2023-11-21 11:48:00 - 2023-11-21 11:51:22

Eski asker Doç. Dr. Cihat Yaycı’nın başkanı olduğu TÜRKDEGS’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, emekli amiralin 7 Ekim’den bu yana İsrail ve Filistin arasındaki savaşa yönelik uyarıları hatırlatılarak, “Nihayet bizi anlamaya başladılar” ifadesi kullanıldı.

 yeniakit.com.tr 

Filistin halkının hakkını savunan Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları, 7 Ekim’den bu yana terör oluşumu İsrail’i dünyaya rezil rüsva etti. Hamas’a cevap veremeyen İsrail, sivil yerleşim yerlerini bombalayarak 13 binden fazla insanı katletti. Batı dünyası, İsrail’in Gazze’deki soykırımına destek oldu, Müslüman dünyası da dişe dokunur hiçbir faaliyette bulunmadı.

7 Ekim’den bu yana çeşitli senaryolar üzerinde durulduysa da, Emekli Amiral Cihat Yaycı’nın yaptığı uyarılar gündemden düşmedi. Yaycı’nın sürekli üzerinde durduğu, “Hedef Türkiye” açıklamaları oldukça ses getirdi.

Cihat Yaycı paşanın başkanı olduğu TÜRKDEGS, sosyal medya platformu X üzerinden, bu uyarılara dair dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

NİHAYET BİZİ ANLADILAR… @turkdegs Başkanı Cihat Yaycı ‘nın Gazze olayı başladığı 07 Ekim 2023’den itibaren;
ÖNE ÇIKAN VİDEO

-        “Kafamızı Gazze’ye gömmeyelim, kafamızı Gazze’den çıkarıp HEDEFİN TÜRKİYE OLDUĞUNU görelim,

-         “Vadedilmiş Toprakların Fırat ve Dicle arasındaki kısmında yer alan” devletler olan Irak ve Suriye’nin parçalanmasından sonra sıra Türkiye’dedir.

-        Miğferlerimizi sıkı takalım

sözlerinin ve uyarılarının kapsamlı bir analiz sonrası söylenen doğru tespitler olduğunu hemen herkes daha yeni yeni anlamaya başladı…

Hedefin Türkiye olduğunu başından beri aşağıdaki 6 somut olay ile ve bu olayın Gazze’de durdurulması için yapılması gerekenleri de 4 Maddelik somut öneri paketimiz ile anlatmaya yırtındık…

Öneri paketimize;

 “5. Türkiye liderliğinde bir Savaş Suçları Mahkemesi oluşturulması ve İsrail yöneticilerinin burada en azından gıyaplarında yargılanması düşünülmelidir” maddesini de sonrasında eklemiştik.

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Yorumlar

Evanjelik-Siyonazi emperyalist başsoykirimci ABD, IRAK ISGALINE 775 "EMBEDDED/kendi icinden ozel harpci ve imbedded/parayla yataga attigi SOZDE GAZETECILERI DE GOTURMUS!!! Sozlesme imzatamis aleyhe bir haber yapmayacagiz, katliamlari gormeyeveguz diye

Kaynak:Yilmaz Dikbas, onurlu turk yoneticisi-arastirmaci yazar-antisiyonist
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