Cihangir'de hurda arabasının üstünde bağlama konseri
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Cihangir’de bir sokak müzisyeninin, pazar kahvaltısı için gelen Cihangirlilere bağlama eşliğinde verdiği konser ile ilgi odağı oldu.30 Eylül 2018 Pazar 18:05
İstanbul Cihangir'de bir hurdacının el arabası üzerindeki koltuklara oturan sokak müzisyenine ilgi büyüktü.
Vatandaşların cep telefonları ile kayıt ettikleri bağlamacı eskici arabası üzerinde türkü söyledi. Zaman zaman Cihangir esnafının çay ikramında bulunduğu bağlamacı ve hurdacı daha sonra Taksime doğru gitti.
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