Cihangir'de hurda arabasının üstünde bağlama konseri

İstanbul Cihangir'de bir hurdacının el arabası üzerindeki koltuklara oturan sokak müzisyenine ilgi büyüktü.

Vatandaşların cep telefonları ile kayıt ettikleri bağlamacı eskici arabası üzerinde türkü söyledi. Zaman zaman Cihangir esnafının çay ikramında bulunduğu bağlamacı ve hurdacı daha sonra Taksime doğru gitti.