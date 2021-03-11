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Siyaset Cihangir İslam'ın CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaretleri ortaya saçıldı!
Siyaset

Cihangir İslam'ın CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaretleri ortaya saçıldı!

Saadet Partisi'nden ayrılarak CHP'ye katılan ve rozeti Kemal Kılıçdaroğlu tarafından takılan Cihangir İslam'ın yeni partisine ve yeni Genel Başkanı'na yaptığı aşağılayıcı paylaşımları gün yüzüne çıkıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 01:26:00 - 2021-03-11 01:39:16
Cihangir İslam'ın CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaretleri ortaya saçıldı!

yeniakit.com.tr

CHP'ye katılan eski Saadet Partili Cihangir İslam'ın sosyal medya hesabından CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı ağır eleştiri paylaşımlarına her gün bir yenisi ekleniyor.

Cihangir İslam CHP'ye katıldı

Saadet Partisi’nden geçtiğimiz yıl istifa eden İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, CHP’ye katıldı. CHP Grup Toplantısı’nda hazır bulunan İslam’a, rozetini Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

Dindarların oyu ile seçilip dindarlara kan kusturan CHP’ye geçen Cihangir İslam’a siyasilerin ve vatandaşların yanı sıra bazı CHP'liler de tepki gösterdi. CHP Eski Manisa Milletvekili Şahin Mengü, "Cihangir İslam'a CHP rozeti takılması tüm bu partiye gönül veren laiklikten yana olan ulusalcılara, siz bu partiden gidin biz sizi istemiyoruz demektir. Bu partiye emek vermiş, gönül vermiş insanları bu aymazlığa tepki vermeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Cihangir İslam

Kılıçdaroğlu'na hakaretler savurmuştu

CHP’ye katılan ve Kılıçdaroğlu tarafından rozeti takılan İslam’ın; CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ise yeniden gün yüzüne çıktı.

Bir paylaşımında "Kemal Kılıçdaroğlu bu ülke için, bu toplum için, muhalefet için, TBMM için, en önemlisi CHP için çok daha büyük bir problem" diyen Cihangir İslam'ın paylaşımları şu şekilde:

Öte yandan Cihangir İslam’ın FETÖ’yle mücadele dönemlerinde FETÖ’ye methiyeler dizdiği ve HDP'ye destek paylaşımları da yaptığı görüldü.

İşte onlardan bazıları:

Cihangir İslam, dindarlara kan kusturan partiye geçiyor
Cihangir İslam, dindarlara kan kusturan partiye geçiyor

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Cihangir İslam, dindarlara kan kusturan partiye geçiyor

Cihangir İslam: Kılıçdaroğlu bu ülke için çok büyük problem!
Cihangir İslam: Kılıçdaroğlu bu ülke için çok büyük problem!

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Cihangir İslam: Kılıçdaroğlu bu ülke için çok büyük problem!

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