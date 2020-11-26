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Biyografi Cihan Yavuz kimdir? Cihan Yavuz neden gözaltına alındı?
Biyografi

Cihan Yavuz kimdir? Cihan Yavuz neden gözaltına alındı?

Son dakika haberi. Terör örgütü PKK’ya yönelik İstanbul’da geniş kapsalı operasyon gerçekleştirildi. Son dakika haberine göre, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Peki Cihan Yavuz kimdir?

Yeniakit Publisher
2020-11-26 10:18:00 - 2020-11-26 10:19:59
Cihan Yavuz kimdir? Cihan Yavuz neden gözaltına alındı?

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçelerde 28 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da bulunduğu 19 şüpheliyi yakaladı. Peki Cihan Yavuz kimdir? Cihan Yavuz hangi partiden?

Cihan Yavuz kimdir?

Cihan Yavuz, 1978 yılında Tatvan'da dünyaya geldi. ilk, orta ve lise öğrenimini Tatvan ‘da tamamlayan Cihan Yavuz 1998 yılında İstanbul‘a taşındı. 1998-2001 yılları arasında tekstil atölyesinde çalışan Cihan Yavuz 2001-2003 yılları arasında İSKİ ‘ye bağlı bir şirkette çalıştı. 2004 yılında üniversite eğitimi için KKTC ‘ye gitti. İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde okudu. 2010 yılında tekrar İstanbul‘a gelen Yavuz, TV Kanallarında kameraman ve muhabir olarak çalıştı. 2014 yılından beri özel bir şirkette Proje Yapım Koordinatörü olarak çalışmaktadır. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP tarafına geçen Şişli Belediyesi'nde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Cihan Yavuz, İstanbul'da gerçekleştirilen PKK/KCK operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

 

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