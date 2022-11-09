Cihan Kolivar’ı rezil edecek sözler! "Aptal"a "Mustafa Kemal ve İsmet İnönü" tokadı

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, katıldığı bir televizyon programında Türk halkına alenen hakaret etti.

Skandal açıklamalarda bulunan Kolivar, "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 senedir başında yöneticiler duruyor'' dedi.

Türk milletine hakaret edip AK Parti hükümetine nefret kusan Kolivar'ın küstah sözleri Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili'nde masaya yatırıldı.

AK Parti hükümetinin 20 yıldır ülkeyi yönetme başarısını hazmedemeyip milleti "aptal" olarak nitelendiren Kolivar'ın geçmişte yaptığı açıklamalara bakıldığında gerçekten "sorunlu bir kişi" olduğunu belirten Karahasanoğlu, Mustafa Kemal'in 15 yıl, İsmet İnönü'nün ise 12 yıl boyunca Türkiye'yi seçimsiz bir şekilde yönettiğini hatırlatarak "O yıllar için de aynı tespitleri yapıyor mu bu Cihan Kolivar?" diye sordu.