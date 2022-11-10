Cihan Kolivar'dan pişkin mesaj! "Silivri soğuk diyorlar ama..."

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Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, Habertürk TV canlı yayınında skandal ifadeler kullandı.

Türk Milleti'ne ve inananların değerlerine nefreti kronikleşen Kolivar, AK Parti iktidarını hedef almak istediği konuşmasında,

Müslümanlar için büyük hürmet gösterilen ekmeğin ‘aptal toplumların gıda maddesi' olduğunu söyleyerek hadsizce çıkışta bulunmuştu.

Türk milletine hakaret edip milli iradeyi yok sayan Kolivar, sözlerinde daha da ileri giderek “Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor." ifadelerini kullanmıştı.

Pişkin mesaj!

Cihan Kolivar, "Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden mesaj gönderen Kolivar pişkin ifadeleri ile yine tepki çekti.

Kolivar mesajında, "Kimse korkmasın, söyleyeceğini söylesin. Silivri soğuk diyorlar, ama hiç soğuk değil." dedi.