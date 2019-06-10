Cihan Aktaş iki kulübü birden yönetecek
- TFF 3. Lig ekibi Tire 1922'de başkanlığa Bölgesel Amatör Lig'e düşen Bucaspor'un kulüp başkanı Cihan Aktaş getirildi10 Haziran 2019 Pazartesi 12:07
İZMİR (AA) - TFF 3. Lig ekiplerinden Tire 1922'de kulüp başkanlığına Bölgesel Amatör Lig'e düşen Bucaspor'un kulüp başkanı Cihan Aktaş getirildi.
Tire 1922 Spor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Cihan Aktaş'ın 7 Haziran Cuma günü gerçekleştirilen genel kurul toplantısında kulüp başkanı olduğu belirtildi.
Bucaspor Kulübü Başkanlığı'nı da sürdürecek Cihan Aktaş da yaptığı açıklamada, Tire 1922'nin Tirelilerin olduğunu ve takımın maçlarını ilçede oynamaya devam edeceğini belirterek, takımın isminde de Tire'nin mutlaka geçeceğini ifade etti.
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