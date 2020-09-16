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Yerel Çığlıklar atarak cama çıktı! Beyoğlu'nda ABD'li isim feci şekilde hayatını kaybetti
Yerel

Çığlıklar atarak cama çıktı! Beyoğlu'nda ABD'li isim feci şekilde hayatını kaybetti

Beyoğlu'nda bir otelde camdan cama geçmek isteyen Amerikalı şahıs düşerek hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 17:09:00 -
Çığlıklar atarak cama çıktı! Beyoğlu'nda ABD'li isim feci şekilde hayatını kaybetti

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, görenlerin ağzını açık bırakan bir ölüm vakası yaşandı.

İhlas Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Beyoğlu semtinin Hacımimi Mahallesi, Karabaş Caddesi üzerinde yer alan bir otelde, Amerikan vatandaşı bir şahıs kalıyordu.

Gördü şahitlerinin aktardığına göre söz konusu Amerikalı şahıs, otel önünde birileriyle tartıştı. Daha sonra odasına çıktı. Tartışma odada da devam etti.

Tartışma sürerken, ismi öğrenilemeyen Amerikalı şahıs cama çıkarak İngilizce yardım istedi. Çığlıklar atarak bir camdan diğerine geçmeye çalışan şahıs, dengesini kaybetti ve 7’nci kattan aşağıya düştü.

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede, ABD’li şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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