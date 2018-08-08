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Çığlık maskesiyle dehşet saçtılar!

Gaziosmanpaşa’da "Çığlık" maskesi takan silahlı 4 kişinin bakkalı soymaya çalıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 00:53
Çığlık maskesiyle dehşet saçtılar!

Gaziosmanpaşa’da "Çığlık" maskesi takan silahlı 4 kişi bir bakkalı soymaya çalışmıştı. Bakkala giren zanlılar, iş yeri sahibinin direnci ile karşılaşmıştı ve yaşanan arbedede ateş açan zanlılar bakkal sahibi Ali Y. ile yanında bulunan komşusu Eyüp T.’yi yaralamıştı. Soygun girişimine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ÇIĞLIK MASKELİ 4 KİŞİ

Görüntülerde, ellerinde silah ve yüzlerinde "Çığlık" maskesi olan 4 kişinin bakkala girdiği görülüyor. O anda bakkalda alışveriş yapan bir müşteri korkuyla ellerini havaya kaldırıyor. Kasaya gelen zanlılardan bir tanesinin kasada duran şahsı tehdit ettiği görülüyor.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 00:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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